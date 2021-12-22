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Eşinin yaraladığı Semra: Çığlık atıp araca binmek istedim, tabancayı ateşledi

BURSA'da, boşanma davası açtığı eşi Semra Maraz'ı (57) tabancayla yaralayan Hayrettin Maraz’ın (60) yargılanmasına devam edildi.
Eşinin yaraladığı Semra: Çığlık atıp araca binmek istedim, tabancayı ateşledi

Olay, 1 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Semra Maraz, yanında kaldığı kızı, damadı ve torununun gözü önünde, kendisine boşanma davası açan eşi Hayrettin Maraz’ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun omzuna isabet ettiği Maraz, kanlar içinde yere yığıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hayrettin Maraz ise yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hayrettin Maraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEGBİS'TEKİ YOĞUNLUKTAN DURUŞMAYA KATILAMADI

Hayrettin Maraz hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürmeye tam teşebbüs' suçundan, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 2'nci celsesine Semra Maraz, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Hayrettin Maraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) yoğunluktan dolayı duruşmaya katılamadı.

Duruşma salonunda hazır bulunan Semra Maraz, “Bana çok kötü davranıyordu. Öldüreceğini söylüyordu. Olaydan 1,5 ay önce hakkımda asılsız iddialarda bulunup, boşanma davası açtı. Olay günü kızım, damadım, torunum ve bazı akrabalarımızla gezmeden gelmiştik. Evin önüne geldiğimizde, araçtan ilk inen ben oldum. Kendisi, birkaç metre önümde bekliyordu. Elindeki tabancayı bana doğrultmuştu. Çığlık atıp araca binmek istedim. Tabancayı ateşledi. Sağ omzumdan giren kurşun akciğerimi deldi. Vurulup aracın içine girdikten sonra bir kez tetiğe bastı. Allah'tan silah tutukluk yaptı. Aksi halde ölmüştüm. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin tutuklu bulunduğu sürenin ve olaya ilişkin delillerin toplandığının göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı ise sanığa istinat edilen suçta öngörülen suçta alt ve üst sınır dikkate alındığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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