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Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın; düşüp yaralandı

KAYSERİ'de, eşiyle tartışan Ceyda Ö. (26), 3'üncü kattaki evlerinin balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştığı sırada beton zemine düşüp, yaralandı.
Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın; düşüp yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 745’inci Sokaktaki 10 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Ceyda Ö., henüz bilinmeyen nedenle eşi Y.Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından balkona çıkan Ceylan Ö., balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın, beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceyda Ö., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Ceyda Ö'nün eşi Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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