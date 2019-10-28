  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 10 °C
»

Eşiyle tartıştı, canına kıymak istedi, polis kurtardı

Adana'da eşiyle tartışan bir kadın, canına kıymak istedi; son anda polis kurtardı.
Eşiyle tartıştı, canına kıymak istedi, polis kurtardı

Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen 24 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sivil polis tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ ait sulama kanalında meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öğrenilen 24 yaşındaki yabancı uyruklu G.S. girdiği bunalım sonucu intihar etmek için sulama kanalı üzerindeki sete çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri G.S'yi ikna etmek için dakikalarca uğraştı.

Eşiyle konuşmak istediğini söyleyen G.S.'ye bir polis memuru telefonunu verdi. Eşiyle telefonla konuştuktan sonra G.S. telefonu polise verdiği sırada, bir sivil polis set üzerine atlayarak kadını yakaladı.

G.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlardan 'phishing' uyarısı27 Ekim 2019 Pazar 16:55
  • 'Koyuncu baba' okuma aşkıyla yaklaşık 45 bin kitap biriktirdi27 Ekim 2019 Pazar 14:55
  • Alem-i Çarşı'da 'bir hayalin hikayesi'27 Ekim 2019 Pazar 13:52
  • Bahçesinde bulduğu sincap yavrusunu sahiplendi27 Ekim 2019 Pazar 13:50
  • Boyu kadar saçlarıyla rekorlar kitabına girdi27 Ekim 2019 Pazar 13:49
  • Köylüye dağlardan 'çiçek' gibi kazanç27 Ekim 2019 Pazar 13:47
  • Pamuk tarlaları 'stüdyo' oldu27 Ekim 2019 Pazar 13:46
  • 669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor27 Ekim 2019 Pazar 13:44
  • Parion'da bin 900 yıllık 'anıt mezar kitabesi' bulundu27 Ekim 2019 Pazar 13:42
  • Yaptığına kimse anlam verememişti! Nedenini açıkladı27 Ekim 2019 Pazar 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti