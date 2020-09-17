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Eşiyle tartıştıktan sonra 5’inci kattan atlayan kadın öldü

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Makbule T. (41), eşiyle tartıştıktan sonra 5’inci kat penceresinden atlayarak yaşamını yitirdi.
Eşiyle tartıştıktan sonra 5’inci kattan atlayan kadın öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 826 Sokak üzerinde yer alan 13 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Makbule T., bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından evin penceresine çıkan Makbule T., kendini boşluğa bıraktı. T.'nın düştüğünü gören eşi ve kızı hemen aşağı inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Makbule T.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından T.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'EŞİ KENDİNİ YERLERE ATTI'

Makbule T.'nın hayatını kaybettiğini gören eş ise karısının yanı başında kendini yere attı. Acılı eş 'Makbule neden yaptın' diye feryat etti.

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