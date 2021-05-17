  • BIST 1.441
  • Altın 496,181
  • Dolar 8,3200
  • Euro 10,0991
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gelen İbrahim Şenpınar (53), iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra kendini 2 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalan Şenpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı

Olay, saat 23.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İbrahim Şenpınar dışarıda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra eve geldi. İddiaya göre eve geç geldiği için eşi Ayşen Şenpınar (44) ile tartışma yaşayan İbrahim Şenpınar, sinirlenerek mutfaktan aldığı bıçağı göğüs kısmına 2 kez sapladı. Kanlar içerisinde kalan Şenpınar yere yığıldı.

Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Ayşen Şenpınar'ın ifadesine başvuruldu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şenpınar cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şenpınar'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:31
  • Şanlıurfa’da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24
  • İsrail hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:13
  • İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti