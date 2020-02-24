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Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Musa: Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, "Türkiye, dünyanın en güçlü iki ülkesi olan ABD ve Rusya ile zekice çalışıyor. Rusya'ya hayır diyebildiği gibi ABD'ye de hayır diyebiliyor." dedi.
Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Musa: Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Mısır'ın MBC kanalında Amr Edib'in El-Hikaye adlı programında Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin attığı adımların çok önemli stratejiler içerdiğini söyleyen Musa, Türkiye'nin Rusya ve ABD ile olan ilişkilerine de dikkati çekti.

Eski Genel Sekreter, "Türkiye, dünyanın en güçlü iki ülkesi olan ABD ve Rusya ile zekice çalışıyor. Rusya'ya hayır diyebildiği gibi ABD'ye de hayır diyebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, ekonomik açıdan bölgenin en zengini benim diyen bir ülkedir"
Türkiye'nin ekonomik gücüne de değinen Musa, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, ekonomik açıdan bölgenin en zengini benim diyen bir ülkedir. Belli bir maden kaynağına sahip olduğundan değil, şüphesiz dünyanın en temel ekonomilerinden birine sahip. Dolayısıyla kendisi büyük bir ekonomik altyapıya sahip olmasının yanı sıra Rusya ve bütün Batı ülkeleri arasındaki çok önemli coğrafi bir merkezde yer alıyor."

"Türkiye'nin tüm devlet kurumları tıpkı bir AB ülkesindeki gibi işliyor"
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkiye dair ise Musa, üye olmamasına rağmen Türkiye'nin AB ile iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

"Türkiye, AB ile olan ilişkisi sayesinde ekonomi ve yönetim açısından bu denli ilerleme kaydetti." diyen Musa, "Türkiye'nin tüm devlet kurumları tıpkı bir AB ülkesindeki gibi işliyor. Türkiye bu şekilde kalkındı, ilerledi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin varlık gösterdiği bölgelere de konuşması sırasında değinen Musa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Körfez ve Kızıldeniz'in yanı sıra Akdeniz'in güneyinde de mevcut olduğunu ifade etti.

Musa, Türkiye'nin "İran'dan çok daha tehlikeli bir ülke" olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin İsrail kartını da kullanabilen bir ülke olduğu ve bazı Arap ülkelerinin hiç farkına varmadan kendisine bu konuda avantajlar sağladığını öne sürdü.

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