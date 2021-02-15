Eski Arjantin Devlet Başkanı Menem'e cenaze töreni düzenleniyor

Arjantin Ulusal Kongresinde Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem'e cenaze töreni düzenleniyor.

Cenazesi Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Kongre binasına getirilen Menem'e, başta ailesi olmak üzere siyasiler ve sevenleri veda ediyor.

Menem'in tabutu Kongreye getirildiğinde Devlet Başkan Yardımcısı ve Senato Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner Kongrede hazır bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Kongreye gelerek Menem'in ailesine başsağlığı diledi.

Halka açık düzenlenen törende siyasilerin yanı sıra Menem'in sevenleri de Kongre binasının önünde kendisine veda etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Öğlen saatlerine kadar sürecek törenin ardından Menem'in cenazesinin gece saatlerinde, Buenos Aires eyaletindeki Müslüman mezarlığına, 15 Mart 1999'da helikopter kazasında hayatını kaybeden oğlu Carlos Facundo Menem'in yanına defnedilmesi bekleniyor.

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

Menem'in ölümü dolayısıyla Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Menem'in vefatı nedeniyle Devlet Başkanı Fernandez'in Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan etme kararı aldığı duyuruldu.

Menem, 1989-1999 yıllarında Arjantin'de devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.