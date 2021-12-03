Eski Bakanlardan Güldal Akşit vefat etti

Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde vefat etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Akşit, bugün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.