Eski Başbakan Akbulut'un ölümü Bayramiçlileri üzdü

ESKİ Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut’un vefatı, damadı olduğu Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde üzüntüyle karşılandı.

Eski Başbakanlardan 86 yaşındaki Yıldırım Akbulut, bugün kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Akbulut’un ölümü damadı olduğu Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Akbulut çiftinin Bayramiç ilçesindeki komşuları Sezgin Akar, "Çok üzgünüz, tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bir- iki ay önce telefonla görüştük. Biraz zor konuşuyordu. Bir an önce Bayramiç'e gelip yazı burada geçirmek istediğini söyledi. Bugün tekrar telefon ettim. Evleri cevap vermedi, hastanede olduğunu öğrendim. Az önce de televizyondan kaybettiğimizi öğrendik. Bayramiç'e çok büyük faydası olan bir insandı" dedi.

Bir başka komşusu Halime Bilgin ise "Başı sağ olsun çocuklarımızın. Çok üzüldük. Koskoca kasabayı doyurdu. Hem komşumuz hem eniştemizdi" dedi. Eşi Samia Akbulut'un Bayramiçli olması nedeniyle ilçede evi bulunan Yıldırım Akbulut, zaman zaman buraya gelerek akrabaları ile hasret gideriyordu. Yıldırım Akbulut'un adı, ilçenin tek meydanına verilmişti.