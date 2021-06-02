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Eski başbakana 136 metre 'mektup' yazan emekli kaptan, balık avlamak için girdiği denizde boğuldu

İZMİR'in Balçova ilçesinde, emekli kaptan Ünal Benlialper (64), zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde boğuldu.
Eski başbakana 136 metre 'mektup' yazan emekli kaptan, balık avlamak için girdiği denizde boğuldu

Olay, saat 17.00 saatlerinde İnciraltı mevkisi açıklarında meydana geldi. Denizde dalgıç kıyafetli birinin hareketsiz olarak durduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce karaya çıkarılan kişinin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zıpkınla balık tutmak üzere denize girip boğulduğu üzerinde durulan kişinin, kimlik tespitinde Ünal Benlialper isimli kişi olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ESKİ BAŞBAKANA REKOR MEKTUP

Boğularak yaşamını yitiren ve emekli kaptan olduğu öğrenilen Benlialper'in polis hakları konusunda sık sık yazılar yazdığı, 2015 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na polis memurlarının sorunlarını dile getirmek amacıyla 430 sayfa ve 136 metrelik mektup yazıp, başbakanlık ofisine teslim ettiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra 7 Temmuz 2013 tarihinde Çeşme’de intihar eden polis memuru Erol Benzer’in cenaze töreninde Benlialper’in Emniyet- Sen adına açıklama yaptığı da öğrenildi.

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