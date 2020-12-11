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Eski başbakanlardan Çiller'in eşi yoğun bakımdan çıkarıldı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisinden hasta katına çıkarıldığı bildirildi.
Eski başbakanlardan Çiller'in eşi yoğun bakımdan çıkarıldı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in, omurga kırığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan ameliyat sonrası bir süre kaldığı yoğun bakım servisinden hasta katına çıkarıldığı bildirildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, yaptığı yazılı açıklamada, Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"20 Kasım'da iki omurga kırığı nedeniyle hastanemize başvuran Özer Uçuran Çiller'in omurga kırıklarına Omurga Sağlığı Merkezi ekibimiz tarafından ameliyatla çimentolama işlemi yapıldı. Ameliyat sonrası gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen hastamız, enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra hasta katına çıkartıldı. Göğüs solunum terapisinin yanı sıra ortopedik rehabilitasyon süreci devam eden hastamızın genel durumu iyidir. Kısa bir süre daha devamı beklenen rehabilitasyon sonrasında taburcu etmeyi planlıyoruz."

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