Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakan Mesut Yılmaz bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti.

Yılmaz, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede bugün hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu.

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

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