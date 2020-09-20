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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

Alınan bilgiye göre, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak, Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Albayrak, her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dün akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber yaptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Rize'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler değil, herkesin ailesi var. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan'la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım.

Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Dua etmelerini istiyoruz. Kolay değil zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez."

Bir gazetecinin "Sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verildi mi size?" sorusu üzerine Albayrak, "Doktor tarafından açıklanması daha uygun olur. Kendisi odasındadır, iyidir. Dün akşam da sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım, yalanladım. İnsanlar, sosyal medyadan da bir şey yazdıkları zaman dikkat etmeleri lazım. Herkesin çoluk çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabah ettik, günahtır. Aileyi, sevenlerini düşünmek lazım. Her şeyden önce insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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