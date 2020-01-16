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Eski başyaverin cezası belli oldu

Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski başyaverin cezası belli oldu

Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık eski Kurmay Albay Özdaban ve avukatı katıldı. Savcının cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Özdaban, FETÖ/PDY üyeliği suçlamalarını kabul etmedi. Özdaban, "Kullanmadığım halde kullandığım iddia edilen operasyonel hatta ilişkin veriler nedeniyle tutukluyum. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım iltisakım yoktur. Mesleğim boyunca terör örgütleriyle mücadele ettim. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Heyetin vicdanına sığınarak beraatımı talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özdaban'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Özdaban, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuştu.

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