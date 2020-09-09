Eski bina yıkıldı

Kızılcahamam’da yıllardır Jandarma tarafından kullanılan eski Jandarma Komutanlığı binası yıkıldı.

46 yıla aşkın bir süre Kızılcahamam’a hizmet veren eski Jandarma binası, Jandarma’nın yeni binasına taşınması sonrasında atıl durumda kalmıştı. Hükümet Konağı yanında bulunan Jandarma binasının yıkımı dün gerçekleştirildi.

Yıkımın gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkacak alan, yapılacak peyzaj düzenlemesiyle 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kazandırılacak.

Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yıkım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Acar; “Jandarma binasının yıkılması uzun süredir ilçemizin gündemindeydi. Yaptığımız çalışmayla yıkımı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü de yeni binalarına taşındığında buralar da yıkılarak, İlçemizin kalbi diyebileceğimiz bir yer olacak. Yapılacak olan düzenleme ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na ilave edilecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.