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Eski buzdolabıyla başladıkları tavukçulukta yılda 200 bin lira kazanıyorlar

Ordu'da eski buzdolabından yaptıkları kuluçka makinesiyle tavukçuluk işine başlayan anne oğul, 8 yılda tavuk sayısını 2 bine, kazançlarını ise yıllık 200 bin liraya çıkarmayı başardı.
Eski buzdolabıyla başladıkları tavukçulukta yılda 200 bin lira kazanıyorlar

Ordu'nun Perşembe ilçesinde eski buzdolabından yaptıkları kuluçka makinesiyle tavuk üretimine başlayan anne ve oğlu, 8 yılda tavuk sayısını 2 bine çıkararak, ürettikleri yumurtalardan yıllık 200 bin lira gelir elde ediyor.

Üç çocuk annesi, 65 yaşındaki Semine Seven, 2011'de İstanbul'da emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Beyli Mahallesi'nde yaşamaya başladı.

Tavukçuluk yapmaya karar veren Seven, oğlu Ergin Seven'in desteğiyle kullanılmayan bir buzdolabından kuluçka makinesi yaptı.

Anne oğul, kuluçka makinesinde ürettikleri civcivlerle başladıkları tavuk üreticiliğini, daha sonra köyde kurdukları çiftlikte sürdürerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Semine Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde boş durmaktansa tavukçuluk yapmanın daha güzel olduğunu söyledi.

Her gün yakından ilgilendiği tavuklarını organik yemle beslediğini belirten Seven, havaların iyi olması durumunda tavuklarına fındık bahçesinde baktıklarını anlattı.

Seven, işe 200 tavukla başladıklarına işaret ederek, "Yumurtalardan elde ettiğimiz gelir ve desteklemelerle bu sayıyı 2 bine kadar çıkardık. Yumurtalara hem Ordu hem de il dışından talep var. Yıllık kazancımız ise 200 bin lira civarında." dedi.

İmkanı olanlara bu işi yapmalarını tavsiye eden Seven, tavuklarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini, imkanı olduğu ve sağlığı el verdiği sürece devam edeceğini aktardı.

"Ordu başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz"

Ergin Seven (33) ise tavukçuluğa 2011 yılında başladıklarını, yumurtlayan tavuk sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Tavuklarla genellikle annesinin ilgilendiğini, imkan buldukça kendisinin de yardımcı olduğunu dile getiren Seven, "Doğal ortamda yetiştirdiğimiz tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları, Ordu başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Bu zor ve emek isteyen bir iş ancak annemin özverisiyle bu seviyeye kadar ulaştık." ifadelerini kullandı.

Ergin Seven, annesinin çevresindekilere de örnek olduğuna dikkati çekerek, "2 bin tavuğun bakımının üstesinden annem gelebiliyorsa birçok genç de bu işi yapabilir. Biz yaptık ve başarılı olduk. Bu işi yapmak isteyenlere de mutlaka tavsiye ederiz." diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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