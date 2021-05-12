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Eski Cami 'hat yazılarıyla' ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Edirne'de padişahların yaptırdığı camilerden Eski Cami'nin duvarlarında bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yazılar, camiyi ziyaret edenlere önemli mesajlar veriyor.
Eski Cami 'hat yazılarıyla' ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Edirne'de padişahların yaptırdığı camilerden Eski Cami, önemli özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Eski payitahtta "inanç turizminin altın üçgeni" olarak tanımlanan alanda yer alan camide 6 metreyi bulan hat yazıları ve süslemeler, kılıçlı hutbe geleneği, Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsü ve Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) bulunuyor.

Camideki payelerle duvarlarında bulunan yazılar, camiyi ziyaret eden Müslümanlara da önemli mesajlar veriyor.

Eski Cami Uzman İmam Hatibi Salih Tatlı, AA muhabirine, tarih ve kültür kenti Edirne'nin kutsal mekanlarıyla da öne çıktığını söyledi.

Caminin Osmanlı'nın en eski mabetlerinden olduğunu vurgulayan Tatlı, 9 kubbesi bulunan ve dört fil ayağı üzerine oturtulan caminin birçok özelliğiyle de ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkardığını anlattı.

Camiye girişte ziyaretçileri iri ama estetik olan hat yazılarının karşıladığını dile getiren Tatlı, şöyle devam etti:

"Camimizde 50'den fazla yazı bulunuyor. Ayrıca yazınında her çeşidi kullanılmış. Taç kapıdan içeri girince ilk göze çarpan paye ve cami beden duvarlarındaki büyük hat örnekleridir. Bunların içinde 'vav' harfi, tasavvufi manalarının tümünü yüklenerek çok yerde karşımıza çıkar. Çift 'vav' yazısı aynı zamanda bize, çok fazla yemin etmekten uzak durun, anne baba hakkına girmekten sakının ve vakıf mallarını koruyun gibi birçok hususları hatırlatmaktadır."

Son cemaat yerinin bir kanadında duvarda büyük harflerle Allah (cc) diğerinde Hz. Muhammed ( sav) lafzı yer aldığını aktaran Tatlı, bunun dışında caminin içinde hüsn-ü hat sanatıyla yazılmış birbirinden güzel Esma-ü Hüsnalar, Aşere-i Mübeşşereden ve Hulefa-i Raşidinden isimler ile Kur'an dan sureler ve hadis örneklerinin yer aldığını belirtti.

Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsü korunuyor
Sultan II. Murad'ın daveti üzerine Edirne'ye gelen Hacı Bayram-ı Veli'nin kentte vaaz verdiği ve sohbetler yaptığı kürsünün de Eski Cami'de yer aldığını anlatan Tatlı, kürsünün o günkü gibi korunduğunu söyledi.

Tatlı, Edirne'de zaman içinde padişahların Eski Cami'de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneğini de sürdürdüklerini, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okunduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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