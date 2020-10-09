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Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Bişkek'te olağanüstü hal ilan ederken, cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etti.
Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etti

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini istedi.

Seçim protestoları sırasında taraftarları tarafından salı günü cezaevinden çıkarılan Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslendi. 

Atambayev, iktidarı döneminde yaptığı hatalardan dolayı Kırgızistan halkından özür dileyerek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u sert şekilde eleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, Ceenbekov'un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi. 

Atambayev, taraftarlarıyla birlikte başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında toplanmak için yürüyüşe geçti. 

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da protestocuların toplanmasını engellemek için Bişkek'te 20.00-08.00 saatlerini kapsayan olağanüstü hal ilan etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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