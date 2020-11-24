  • BIST 1.330
  • Altın 462,504
  • Dolar 7,8734
  • Euro 9,3487
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı

FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Tutar, Bektaş ve Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması saat 10.00'da başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşmaya, tutuksuz sanık Bektaş ve avukatı ile jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu sanıklar Tutar ve Olcay ile avukatları katılıyor.

Yargılamada, iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi bulunuyor.

Duruşmanın başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Duruşmayı izleyen basın mensupları HES kodlarının kontrolünün ardından salona alındı.

Anayasa Mahkemesi heyetine, eşi ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yerine Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan başkanlık ediyor. Heyete, Aralık ayında görev süresi dolacak üye Serdar Özgüldür izinli olması nedeniyle katılmıyor.

Anayasa Mahkemesi heyetinde 14 üye yer alıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, üyeler Yüce Divan Salonu'ndaki kendilerine ayrılan yere iki sıra halinde oturdu.

Heyete başkanlık eden Başkanvekili Gökcan, heyetin oturma düzeniyle ilgili, "Normalde heyet bulunduğum kürsüde oturmaktadır ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun belirlediği maske, mesafe kuralları gereği aynı kürsüde oturmamıştır. Alt kürsüden başlamak üzere bir kısım üyeler üstteki kürsüye oturmuştur. " açıklamasını yaptı.

Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davada, ceza davası prosedürü izleniyor.

Danıştay üyeliği görevleri sırasında alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia edilen üç eski üyenin, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı24 Kasım 2020 Salı 10:54
  • Çin uzay aracını örnek toplamak için Ay'a fırlattı24 Kasım 2020 Salı 10:50
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Kasım 2020 Salı 10:48
  • Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı24 Kasım 2020 Salı 10:39
  • MİT PKK/KCK'nın Irak ve Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi24 Kasım 2020 Salı 10:00
  • Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak24 Kasım 2020 Salı 09:59
  • Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor24 Kasım 2020 Salı 09:33
  • Kışın sürücülerin kabusu olan rampaya alttan ısıtma sistemi24 Kasım 2020 Salı 09:30
  • Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu24 Kasım 2020 Salı 09:29
  • Doğu Karadeniz için deprem uyarısı24 Kasım 2020 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti