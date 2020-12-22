  • BIST 1.398
  • Altın 460,813
  • Dolar 7,6654
  • Euro 9,3623
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 2 °C
»

Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye, toplam 78 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne, ilçede daha önceden dernek binası olarak kullanılan bir adreste, kumar oynandığı yönünde ihbar yapıldı. Polisin dernek binasına düzenlediği baskında, 5’i, 65 yaş üzeri olmak üzere 25 kişi iskambil oynarken yakalandı. Bazılarının ise maske takmadığı ve kapalı mekanda sigara içtiği tespit edildi.

Bu kişilere, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Adresin sahibi 2 kişi hakkında ise yer temin etmek ve kapalı alanda sigara içtirdiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası: Çaldıkları televizyonları yola atıp kaçtılar22 Aralık 2020 Salı 10:28
  • DSİ Genel Müdürü Yıldız: 2021'de 394 tesisi milletin hizmetine sunacağız22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı22 Aralık 2020 Salı 10:00
  • Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza22 Aralık 2020 Salı 09:49
  • FAO uyardı: Akdeniz ve Karadeniz'deki avcılığın 230 bin tonu ıskarta22 Aralık 2020 Salı 09:47
  • Pınar Gültekin cinayetinde, bugün olay yerinde keşif yapılacak22 Aralık 2020 Salı 09:46
  • Kısıtlamada dışarı çıkıp aşırı alkolden bayılan kişiye 900 lira ceza22 Aralık 2020 Salı 09:45
  • Kuva-yi Milliye Başkanı sokakta ölü bulundu22 Aralık 2020 Salı 09:44
  • 2040'a kadar en büyük risk 'biyolojik tehlike' 'siber tehditler' ve 'uzay çatışması' olarak görülüyor22 Aralık 2020 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti