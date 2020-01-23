Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den BİSAV tepkisi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mehemt Görmez, BİSAV'a kayyum kararına tepkisini gösterdi. Görmez şu ifadeleri kullandı;
"İslam Ümmetinin bütün ocaklarına ateşler düştüğü ve mazlumların umudu Türkiye’nin yedi cephede bu ateşleri söndürmeye çalıştığı bir zaman diliminde Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden yaşanan son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevketmektedir.
Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve insiyatif almaya davet ediyorum."
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