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Eski erkek arkadaşının öldürdüğü Azize, gelinlikle son yolcuğuna uğurlandı

BARTIN’da, ayrıldığı erkek arkadaşı Ercan Özkavlak tarafından öldürülen Azize Gülmez (25) toprağa verildi. Azize Gülmez’in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, annesi İlknur Gülmez, “Ah kızım bizi niye bıraktın, biz sensiz ne yapacağız?” dedi.
Eski erkek arkadaşının öldürdüğü Azize, gelinlikle son yolcuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Bartın Karasu köyünde meydana geldi. Ercan Özkavlak, fındık deposunda çalışan bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartıştı. Depoya gelen Ercan Özkavlak, Azize Gülmez ile konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sırasında Özkavlak, tabancasını ateşleyerek Gülmez’e doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depoda çalışan Emrullah Yıldız’a ise 3 el ateş etti. Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Azize Gülmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Emrullah Yıldız’ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Azize Gülmez’in cenazesi, Güzelcehisar köyü Yaylacık Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip dua edildi. Anne İlknur ve baba Mehmet Gülmez'in güçlükle ayakta durdukları gözlendi. İlknur Gülmez, tabutun üzerine gelinlik örtülmesiyle, ağlayarak, “Ah kızım bizi niye bıraktın, biz sensiz ne yapacağız?” dedi.

Azize Gülmez, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

‘HER ŞEY BİR ANDA OLDU’

Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan Özkavlak’ın, karakoldaki ifadesinde, "Azize ile 2-3 yıllık gönül ilişkimiz vardı. Kendisiyle sorunlarımız vardı. Ben de orada çalışan Emrullah Yıldız'la ilişkisi olduğunu hissediyordum. İş yerine konuşmaya gittim. Öldürmek için gitmemiştim. Her şey bir anda oldu" dediği öğrenildi.

Ercan Özkavlak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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