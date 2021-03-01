  • BIST 1.495
  • Altın 412,854
  • Dolar 7,3054
  • Euro 8,8290
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -1 °C
»

Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Ankara'da Gülizar Ö., boşandığı eski eşi Necati Ö. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Saldırgan eski koca ise olay yerinde yakalanırken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan Gülizar Ö. ise hastaneye kaldırıldı. 
Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Olay, pazar günü sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necati Ö., boşandığı eşi Gülizar Ö. ile konuşmak istedi. Necati Ö. ile Gülizar Ö. bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Ö., yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'ye saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Gülizar Ö., ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır oluduğu öğrenildi. Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek01 Mart 2021 Pazartesi 09:31
  • Kısıtlamanın son dakikalarında 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; 15 bin 907 TL ceza uygulandı01 Mart 2021 Pazartesi 09:27
  • Aydemir Akbaş film gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti01 Mart 2021 Pazartesi 09:24
  • Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı01 Mart 2021 Pazartesi 09:23
  • 'Kıskançlık' tartışmasının ardından evi terk etmek isteyen sevgilisini pompalı tüfekle yaraladı01 Mart 2021 Pazartesi 09:21
  • Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti01 Mart 2021 Pazartesi 09:14
  • ABD istihbaratının Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi01 Mart 2021 Pazartesi 09:12
  • Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19 bittikten sonra genel seçimlerin yapılacağını söyledi01 Mart 2021 Pazartesi 09:11
  • Eski ABD Başkanı Trump'tan 2024 başkan adaylığına yeşil ışık01 Mart 2021 Pazartesi 09:11
  • Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü01 Mart 2021 Pazartesi 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti