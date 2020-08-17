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Eski eşi ve onun ev sahibini tüfekle öldürdü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Hulusi Ç. (34), boşandığı eşi Şahime Erdoğan (35) ve onun ev sahibi Tunay Ayekin'i (47) tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Jandarma Hulusi Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Eski eşi ve onun ev sahibini tüfekle öldürdü

Salihli'nin kırsal Adala Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hulusi Ç., saat 16.00 sıralarında bir süre önce boşandığı Şahime Erdoğan'ın evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hulusi Ç., yanında getirdiği av tüfeği ile 2 çocuğunun annesi Şahime Erdoğan'a tüfekle ateş açtı. Ardından evden çıkan Hulusi Ç., Şahime Erdoğan'ın ev sahibi Tunay Ayekin'le arka sokakta karşılaştı. Otomobildeki Ayekin’e de tüfekle ateş açan Hulusi Ç., olay yerine geldiği motosikletine binerek kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şahime Erdoğan ve Tunay Ayekin'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 2 kişinin cansız bedeni, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, çifte cinayetin şüphelisi Hulusi Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 2 çocuk babası Tunay Ayekin'in, CHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

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