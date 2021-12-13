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Eski eşinin 7 yerinden bıçakladığı kadın ağır yaralandı

ANKARA'nın Yenimahallle ilçesinde eski eşi Ercan B. (33) tarafından 7 yerinden bıçaklanan Sibel E. (28) ağır yaralandı.
Eski eşinin 7 yerinden bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Olay, saat 21.30 sıralarında Yenimahalle İlçesi Yeşilevler Mahallesi 915'inci sokaktaki Sibel E.'nin evinde meydana geldi. Sibel E. eve gelen 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski kocası Ercan B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yaralı Sibel E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis merkezine götürülen Ercan B.'nin çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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