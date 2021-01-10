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Eski eşinin evine gidince KADES ihbarıyla polis geldi, intihara kalkıştı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, barışmak için eski eşinin evine giden Oğuzhan K., olayın polise bildirilmesi üzerine otomobiliyle kaçtı. Polis kovalamacasının ardından, otomobil içerisinde park halinde bekleyen Oğuzhan K., araçta intihara kalkıştı.
Eski eşinin evine gidince KADES ihbarıyla polis geldi, intihara kalkıştı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Egekent Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzkan K. eski eşinin evine gitti. Oğuzkan K.'nin  kapıya geldiğini gören eşi, Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören Oğuzhan K., otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından Oğuzhan K.'nin otomobili sokakta park halinde bulundu. Polis ekipleri, Oğuzhan K.'ye otomobilinden inmesini söyledi. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan Oğuzhan K. aracın kapısını kilitleyerek aşağıya inmedi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Eski eşiyle barışmak istediğini söyleyen Oğuzhan K., otomobil içerisinde gazla intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olası bir patlamaya karşı itfaiye ekipleri, hazırda bekledi. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerinin uyarısını dikkate almayarak o anları balkonlarından seyretti. 

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Olay yerine gelen Çiğli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Oğuzhan K.'yi intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Olay yerine gelen eski eşinin telefonu üzerinden iletişim kuran ilçe müdür yardımcısı, yoğun uğraşlar sonucu Oğuzhan K.'yi ikna etti ve otomobilden indirdi. Gazdan etkilenen Oğuzhan K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, Oğuzhan K.'nin daha önceden de eski eşiyle barışmak için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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