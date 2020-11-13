  • BIST 1.281
  • Altın 461,419
  • Dolar 7,6209
  • Euro 8,9935
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuğu ile görüşmek üzere kaldığı otelde biraraya gelen Fatih N. (46), eski eşi Olena N.'nin oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı.
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerindeki bir otelin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih N. 2017 yılında boşandığı eşi Olena N.’den (38) olan 13 yaşındaki kızı ile 7 yaşındaki oğlunu görmek için 9 Kasım tarihinde Denizli’den İzmir’e geldi. Bugün gerçekleşen buluşmada iddiaya göre kızı görüşmek istemeyince Fatih N., oğlu ile hasret giderdi. Olga N. geç saatte oğlunu almak üzere otele, iddiaya göre sevgilisi Hasan Yavuz ile birlikte geldi. 

TARTIŞMA ÜZERİNE OTELDEN ÇIKIP OTOPARKA GİTTİLER

Fatih N.'nin eski eşinin oğlunu almaya sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Taraflar yüksek sesle birbirlerine hakaret edince, çevredekiler rahatsız oldu. Bunun üzerine Fatih N. ile Hasan Yavuz, konuşmak üzere lobiden çıkarak otelin otoparkına gitti. burada da devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Fatih N., üzerinde bulunan tabanca ile Yavuz'u başında vurdu. Çevredekiler silah sesinin geldiği yere giderken bu kez Fatih N. tabanca ile kendisi başından vurarak intihar etti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde iki kişinin de öldüğünü belirledi. Hasan Yavuz ve Fatih N.’nin öldüğü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olena N., ifadesi alımmak üzere emniyete götürülürken, Hasan Yavuz ve Fatih N.’nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatih N.ve Olena N.’nin büyük kızlarının babasıyla görüşmeye gelmek istemediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da suç örgütüne şafak baskını13 Kasım 2020 Cuma 09:20
  • Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti13 Kasım 2020 Cuma 09:18
  • Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı13 Kasım 2020 Cuma 09:17
  • Sosyal mesafeyi unutan mahalleli film izler gibi yangını izledi13 Kasım 2020 Cuma 09:17
  • Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti13 Kasım 2020 Cuma 09:16
  • İçinde 33 kaçak mültecinin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 2 ölü 31 yaralı 13 Kasım 2020 Cuma 09:14
  • Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bini aştı13 Kasım 2020 Cuma 09:11
  • ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı13 Kasım 2020 Cuma 09:10
  • Avustralya’nın Melbourne kentinde 8 ay sonra cuma namazı heyecanı yaşandı13 Kasım 2020 Cuma 09:09
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı13 Kasım 2020 Cuma 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti