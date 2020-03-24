Eski futbolcu Yusuf Duruk, Hatay'da şehit oldu

B.B. Erzurumspor forması da giymiş olan eski futbolcu Yusuf Duruk, Hatay'da askerlik görevini yaparken şehit oldu. Acı haberi mavi-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu.