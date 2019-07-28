  • BIST 102.837
  • Altın 258,652
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt'ın, beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... Başarıyı böyle yakaladı28 Temmuz 2019 Pazar 10:01
  • Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu28 Temmuz 2019 Pazar 09:51
  • Bakan Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması28 Temmuz 2019 Pazar 09:49
  • Molozların arasında bulunmuştu... Çok önemli bir eser çıktı28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Düzce'de arama çalışmalarına devam ediliyor28 Temmuz 2019 Pazar 09:47
  • Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi28 Temmuz 2019 Pazar 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi 28 Temmuz 201928 Temmuz 2019 Pazar 09:45
  • Baraj Doluluk Oranları 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ28 Temmuz 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ28 Temmuz 2019 Pazar 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti