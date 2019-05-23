Eski gol kralı futbolcu Zafer Biryol tahliye edildi

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında tutuklu yargılanan eski futbolcu Zafer Biryol'un adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında tutuklu yargılanan eski futbolcu Zafer Biryol'un adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, Kasım 2017'de Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Biryol, 28 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkarılmış ve Biryol, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.