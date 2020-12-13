Eski milletvekili Badak ve Prof. Dr. Özdaşlı'dan 'Uluslararası Fuarlar ve Türkiye' kitabı

Eski AK Parti Antalya Milletvekilli Badak ile Prof. Dr. Özdaşlı'nın hazırladığı "Uluslararası Fuarlar ve Türkiye" adlı kitapta, ihracata dönük yeni bir fuar modeli sunuluyor.

TBMM'de 23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti Antalya Milletvekilli olarak görev alan Dr. Sadık Badak ile Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı'nın hazırladığı "Uluslararası Fuarlar ve Türkiye" adlı kitapta, "son 30 yılda Türk inşaat firmalarının yurt dışında çok başarılı inşaat ve taahhütlere imza attığı halde neden hiçbir Türk fuar organizasyon firmasının yurt dışında münhasıran uluslararası bir fuar yapma kabiliyetine erişemediği" sorusuna yanıt aranıyor.

Tarih boyunca dünyada, Avrupa'da ve Anadolu'da fuarlar; evrensel, tematik ve botanik EXPO'lar; uluslararası fuar şehirleri, uluslararası fuar merkezlerinin özellikleri ile uluslararası fuar organizasyonlarının nitelikleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilen kitapta, uluslararası fuar organizasyonu etkinliğinin süreçleri anlatılıyor.

Kitapta, bir ülkede ulusal veya uluslararası yüksek nitelikli fuar organizasyonu gerçekleştirilmesi ve uygun periyodlarda sürdürülmesinin fuar şehrinin tespiti ve fuar merkezinin kurulması, projelendirme, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, ulaşım ve konaklama organizasyonu, fuar organizasyonunu uygulama, kontrol ve geri besleme ile mümkün olduğu ifade ediliyor.

Uluslararası Fuarcılık Yönetim Sistemi olarak tanımlanan modelde, ihracat ve turizm hedefi temelinde ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları, sektör kuruluşları, yerel yönetimler, fuar merkezleri, fuar organizatörleri ve hava yolu ulaşım işletmelerinin ortak çalışması teklif ediliyor.

Türkiye'nin, sistem aktörleri arasında yapılacak koordineli çalışmayla, uluslararası fuarcılık endüstrisinde pazarlama, ihracat, tanıtım ve iş turizmi açılarından çok daha etkili ve verimli bir yere erişebileceğine işaret edilen kitapta, ihracat ve turizm bakımından Türk fuarcılık sisteminden en yüksek verimin elde edilmesinden sorumlu olacak, Ticaret Bakanlığı bünyesinde Fuarcılık Koordinasyon, İstatistik ve Denetim Kurulu kurulması öneriliyor.

Kitapta yer alan modele göre kurulun görevleri, fuar organizatörleri, ihracat birlikleri ve sektörel derneklerle koordinasyon içinde uluslararası fuar şehirlerini belirlemesi, konusu ve önceliğine göre fuarları belirlemesi, fuarların fiziki nitelikleri ve satış etkisinin ölçülmesiyle amacına ne kadar ulaştığını anlamak için anket ve istatistik çalışması yapması olarak sıralanıyor.

"İstanbul'un yurt dışı uçuşlarının yarısı diğer 5 şehre dağıtılsın"

Kitapta yer alan modelde, uluslararası fuarların, ihracatçı birlikleri iş birliğiyle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep'te organize edilmesi, organizasyon süreçlerinde Türk menşeili havayolu kuruluşlarıyla ve Orta Doğu'ya komşu olan üç kıtada, 1024 şehirde faaliyet gösteren 31 bin uçak bileti satış acentesiyle iş birliği yapılması önerisinde bulunuluyor.

Geliştirilen modelde, Türkiye'nin uluslararası fuarcılık sisteminden azami verim alınabilmesi açısından İstanbul'un yurt dışı uçuşlarının yarısının diğer 5 fuar şehrine dağıtılması tavsiye ediliyor.

Kitapta, söz konusu modelle Türkiye'nin, finansal yatırım yapılmadan tüm aktörlerin kazandığı güçlü bir uluslararası fuarcılık iş birliği ağına sahip olacağı belirtiliyor.

Kitaba ilişkin AA muhabirine değerlendirme yapan Sadık Badak, seyahatlerin ve fuarların, Kovid-19 sürecinde büyük ölçüde kısıtlandığını söyleyerek, Türkiye'de 2021 ve 2022'de kanun, yönetmelikler ve sistem hazırlıkları tamamlandıktan sonra 2023'te yeni modelin uygulamaya konulabileceğine işaret etti.

"Uluslararası EXPO'lara özel önem veriyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eser için kaleme aldığı ön sözde, merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) himayesinde düzenlenen uluslararası EXPO'lara özel önem verdiklerini belirtti.

Bu tür büyük fuar organizasyonlarına katılımın, Osmanlı devlet geleneğinden Cumhuriyet'e intikal ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Değerli Dostum Dr. Sadık Badak yönetiminde hazırlanan bu kitap, geçmişten günümüze Avrupa ve Anadolu'da kurulan fuarlarla 1851 Londra EXPO'sundan bu yana gerçekleşen tüm dünya EXPO'ları hakkında okuyucuya kıymetli bilgiler sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kitapta, söz konusu tarihi gelişim sürecinin yanı sıra Türkiye'nin, "uluslararası fuarlar ülkesi" olabilmesi hedefine yönelik bir de model önerisinin bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, kitapta yer alan bilgi ve değerlendirmelerin, Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerinin yanı sıra Türkiye'nin tanıtımı alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarının çalışmalarına da katkı sağlayacağını kaydetti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da kitabın ön sözünde, Türkiye'nin, iş dünyasını yeni pazarlarla tanıştırma, mevcut pazarlardaki sorunların çözülerek iş insanlarının etkinliklerini artırmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanında müşterilerle direkt temas kurulan ve yeni ihracatların açılış kapıları olarak da görülen fuarlara güçlü şekilde katılım gösterebilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Olpak, kitapta, iş dünyası açısından ufuk açacak bilgilerin bulunduğunu vurguladı.