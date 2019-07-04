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Eski milletvekili, kendisini savcı olarak tanıtanlarca dolandırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polise başvuran eski CHP milletvekili Remzi Özen, kendisini telefonda savcı olarak tanıtan kişilere 2 milyon lirasını kaptırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Eski milletvekili, kendisini savcı olarak tanıtanlarca dolandırıldı

Eski CHP İzmir Milletvekili Remzi Özen (83), telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Çeşme ilçesinde Alaçatı Polis Merkezi Amirliğine başvuran Özen, telefonda dolandırıldığını iddia etti.

Şikayetçi olarak ifadesi alınan Özen, telefonda kendisini Konak cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişinin, önce kullandığı telefon hattının adına kayıtlı olup olmadığını sorduğunu, telefonun kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine ise adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında geçtiğini söylediğini belirtti.

Arayan şahsın, isminin bu soruşturmadan çıkarılabilmesi için 2 milyon lira vermesi gerektiğini ifade ettiğini vurgulayan Özen, istenilen parayı bir bankadaki şahsi hesabından çekerek, 18 Haziran'da şüphelilerin bulunduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine götürüp teslim ettiğini kaydetti.

Bu kez 3 milyon lira istediler

İzmir'e döndükten sonra şüphelilerin tekrar kendisi ile irtibata geçtiğini aktaran Özen, 3 milyon lira daha istenmesi üzerine Çeşme ilçesinde bulunan arsasını satmak amacıyla tapuda satış işlemleri başlattığını dile getirdi.

Bu sırada zanlıların da kendisiyle sürekli irtibat halinde olduğunu anlatan Özen, dolandırıldığını anlaması üzerine polise başvurduğunu söyledi.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Remzi Özen, milletvekilliğinin yanı sıra eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Alaçatı Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

AA

 

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