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Eski milli futbolcu Colin Kazım İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı

Futbol hayatını Meksika'nın Pachuca ekibinde sürdüren eski milli oyuncu Colin Kazım Richards, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da polis tarafından kelepçelenerek yüz üstü yere yatırıldığını belirtti.
Eski milli futbolcu Colin Kazım İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı

Futbol hayatını Meksika'nın Pachuca ekibinde sürdüren eski milli oyuncu Colin Kazım Richards, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyada başlayan ırkçılık tartışmaları hakkında görüşlerini dile getirdi.

Annesinin Kıbrıs Türkü, babasının ise Antigualı olduğunu ve kökeniyle gurur duyduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim, her türlü ırkçılığa, zorbalığa ve baskıcı davranışlara karşı inatçı duruşumdan dolayı etkilendi. Bütün hayatım boyunca kulüp taraftarlarının, öğretmenlerin, polisin, antrenörlerin, yöneticilerin ve siyasi sistemlerin elinde kötü muameleye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi siyahilerin toplumun birçok alanında ayrımcılık yaşadığını vurgulayan Colin Kazım, başından geçen bir olayı şöyle anlattı:

"EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım. Ne için? Güzel bir araba sürdüğüm ve tanımlamalara uyduğum için. Bu olay ben tek bir kelime dahi etmeden oldu. Elbette suçlanmadım ya da tutuklanmadım, çünkü yanlış hiçbir şey yapmamıştım."

Arsenal altyapısında oynadığı dönemde takım arkadaşlarından ırkçı muameleler gördüğünü kaydeden Colin Kazım, "Arsenal'de küçük bir çocukken saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım. Haftalarca devam etti ve ben tepki verince kulüpten uzaklaştırıldım. Hayallerimin kulübünü bırakmak zorunda kaldım çünkü beni korumayı reddettiler. 12 yaşındayken bile bu duruma katlanmayacak kadar kendimi biliyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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