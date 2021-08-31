Eski misyonuna geri dönmeli

Havacılık Tarihi Araştırmacısı Mustafa Kılıç, THK’nin kötü yönetimden dolayı son yıllarda çok kan kaybettiğini söyleyerek, “Kurumu ticari kaygı yıprattı.

Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi kurucusu ve müzenin ilk müdürü Emekli Hava Astsubay Mustafa Kılıç gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. THK’nın son dönemlerde kötü yönetim nedeniyle çok kan kaybettiğini açıklayan Kılıç, yönetimde ticari kaygı güdülmesinin kurumu bu günlere sürüklediğini ifade etti. Kurumun amacının; havacı bir nesil yetiştirmek, havacılığı ve önemini anlatmak ve hava sanayisinin temellerini atmak olduğunu hatırlatan Kılıç, kurumun eski misyonuna geri dönmesini gerektiğini söyledi.

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİ ANLATIYOR

Havacılık Tarihi Araştırmacısı-Yazar Mustafa Kılıç havacılık ile ilgili yazdığı kitaplarıyla tanınıyor. Kitaplarıyla gerçek havacılara ve havacılık meraklılarına seslenen Kılıç; “Son Tayyare”, “Uçan Kanat”, “Ayancık Benim İlk Aşkım”, “Türk Havacılık Kronolojisi” ve “Uçman Avni Yaykın” isimli kitaplarıyla biliniyor.

5 KİTAP YAZDI

En son çıkardığı "Türk Havacılık Kronolojisi" ile THK’nin tarihini, anlatma adına kendine önemli bir misyon üstlendiğini belirten Kılıç, “Uçman Avni Yaykın” adlı kitabında ise THK’nın efsane pilotlarından Şehit Avni Yaykın’ın hayatını içeren bilgiler aktarıyor.

AMAÇ; HAVACI BİR NESİL YETİŞTİRMEKTİ

Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ve talimatları ile kurulan Türk Tayyare Cemiyeti, 1935 yılında Türk Hava Kurumu adını almıştır. THK, havacı bir nesil yetiştirmek, havacılığı ve önemini anlatmak ve hava sanayisinin temellerini atmak gayesi ile kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernektir. Başlangıç yıllarında ve özellikle de 1935 yılında Türkkuşu’nun açılması ile havacılık adına Türkiye’de birçok ilke imza atan Ata yadigârı kurum, maalesef son on yılda büyük kan kaybetmiştir.”

KURUM SONYILLARDA ÇOK KAN KAYBETTİ

“An itibari ile yok olma ile karşı karşıya kalan kurumum için benim de bir şeyler yapmam gerektiğine olan inancım bu kitapları hazırlamamın ana fikrini oluşturmuştur. THK Müzesinin kurulduğu günden bu güne okuduğum, incelediğim ve not aldığım THK tarihini yazdım. Vefat eden ve halen yaşayan efsane havacılardan edindiğim görseller ile de süslemek istedim. Dört yüz sayfalık THK tarihini anlatan kitabımın tüm THK mensupları ve sevenlerine bir kaynak olacağını düşünmekteyim" dedi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Kurumun son yıllarda yıpratıldığını hatırlatan Kılıç, bunun en büyük nedenlerinden birisinin kurumun kuruluş amacından sapması olduğunu kaydetti. THK’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Kurum kurulduğundan itibaren gelirleri yüksek bir kurumdu. Son dönemlerde buna rağmen ticari kaygı güdüldü.”

TİCARİ KAYGI KURUMU YIPRATTI

“Bu da kurumu yıprattı. THK özünden ayrıldı. Tekrar eski haline gelmesi için kurumun küçülmeye gitmesi lazım. Sportif havacılığa tekrar yönelmesi lazım. Avrupa’dan Amerika’dan bu kuruma müracaat eden kişiler vardı. THK’nin dünyada başka bir eşi benzeri yoktur.”

KÖTÜ YÖNETİMİN SONUCU

“THK’nin 400’e yakın şubesi var. Şubeler bu süreçte kuruma sahip çıkmadı. Sahip çıkanlar da tek tek kapatıldı. Maalesef kötü yönetim kurumu bu günlere getirdi. Son günlerde çıkan orman yangınlarında da kurum yıpratılmaya çalışıldı. Orman yangınları ile ilgili faaliyetler 1986 yılından itibaren başladı. Orman yangınını söndürebilmek için ilk 1 saatte müdahale etmeniz lazım aksi takdirde kontrolden çıkıyor. Zaten son ihaleyi de THK almamıştır. O yüzden bir sorumluluğu yoktur. Ama buna rağmen en az 2-3 uçak faal tutulmalıydı. Millet her türlü desteği sağlardı.”

GENÇLERE HAVACILIĞI SEVDİRMELİ

“Orman yangınları hava kuvvetlerinin sorumluluğunda olmalı. THK yangın işini bırakmalı asıl amacına ve misyonuna dönmeli. Gençlere havacılığı sevdirmek için faaliyetlerine hız kazandırmalı” diye konuştu.

HAVACILIK EFSANESİ TÜRK PİLOT

Yazar Kılıç, THK'nın efsane pilotlarından Şehit Avni Yaykın’ın hayatını içeren "Uçman Avni Yaykın" kitabı ile ilgili ise şunları kaydetti, "Kitap, Şehit Avni Yaykın hocamızın oğlu Özcan Yaykın’ın yıllardır düşlediği bir projeydi. Özcan Yaykın'ın edebi yönünün kuvvetli olduğunu bildiğimiz halde, Avni Yaykın hocamızın biyografisini yazmaya kendisini bir türlü ikna edemedim. Sevgi ve saygı nedeni ile objektif olamayacağı kaygısını taşıyordu. Babasına ait tüm bilgi, belge, madalya ve fotoğraflarını hiç tereddüt etmeden bana verdi.”

“ŞEHİT UÇMAN AVNİ YAYKIN”

“Ben de bütün bir yaşamı barındıran belgeleri titizlikle inceledim. Bir havacılık efsanesi olan Avni Yaykın’ı anlatabilir miyim endişesi ile bu kitabı hazırlamaya çalıştım. Umarım Avni hocamı layığı ile anlatabilmişimdir. Kitabın hazırlanmasında her an yanımda olan Özcan Yaykın ağabeyime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Özel anılarını da bizlerle paylaşarak biyografik ağırlıklı kitaba sıcacık yüreğini de eklediğini düşünüyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA