  • BIST 102.082
  • Altın 252,688
  • Dolar 5,5463
  • Euro 6,1711
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Eski MİT'çiye FETÖ'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından gözaltına alınan, bir dönem MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel kalem müdürlüğünde görev yapan eski MİT'çi İdris Karagöz, tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Eski MİT'çiye FETÖ'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis

Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Karagöz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Karagöz, suçlamaları kabul etmediğini, iddia edildiği gibi operasyonel hat kullanmadığını ileri sürdü. Karagöz, hakkında ifade veren itirafçı eski MİT'çi S.F. ile çok kısa süre çalıştığını ve FETÖ üyesi olup olmadığını bilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Hakkındaki suçlamaların maddi delillere dayanmadığını ileri süren sanık Karagöz, beratını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Karagöz'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Karagöz'ün, 'devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek', 'anayasal düzeni ihlal etmek' suçlarından ise beraatına karar verilirken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban eti uyarısı01 Ağustos 2019 Perşembe 06:45
  • Sokak ortasında infaz01 Ağustos 2019 Perşembe 06:37
  • Market sapığından şoke eden itiraf01 Ağustos 2019 Perşembe 06:34
  • Eski MİT'çiye FETÖ'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis01 Ağustos 2019 Perşembe 06:31
  • Rekortmen başkan, makam aracını sattı01 Ağustos 2019 Perşembe 06:29
  • Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı01 Ağustos 2019 Perşembe 06:28
  • Erdoğan, Johnson’la görüştü01 Ağustos 2019 Perşembe 06:27
  • Hakkari'de hain tuzak01 Ağustos 2019 Perşembe 06:26
  • Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
  • İran açıkladı: 40 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduk31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti