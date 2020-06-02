  • BIST 108.232
  • Altın 378,608
  • Dolar 6,7704
  • Euro 7,5718
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

ahmet-tekdal2.jpg

20. Dönem Ankara Milletvekili
Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi02 Haziran 2020 Salı 11:26
  • Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti02 Haziran 2020 Salı 11:24
  • İdlib'deki M4 kara yolunda 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi icra edildi02 Haziran 2020 Salı 11:22
  • BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti02 Haziran 2020 Salı 10:57
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı02 Haziran 2020 Salı 10:37
  • FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı02 Haziran 2020 Salı 10:30
  • Sağlık Bakanlığı: Türkiye, 'Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üye olarak kabul edildi 02 Haziran 2020 Salı 10:26
  • TOBFED: Araçlarınıza detaylı temizlik yapmadan yola çıkmayın02 Haziran 2020 Salı 10:23
  • Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor02 Haziran 2020 Salı 10:06
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet ve kask denetimi02 Haziran 2020 Salı 10:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti