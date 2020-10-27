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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş (73), Ankara'da beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti

57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, 21 Ekim sabahı  evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Durmuş, bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.


MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. dönem Milletvekilimiz ve Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakkın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş'un tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yörükbulut, yaptığı yazılı açıklamada Durmuş'un çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21 Ekim 2020 tarihinde hastanemizin acil servisine getirilen Sayın Osman Durmuş'a gerekli tıbbi değerlendirme sonrası beyin kanaması teşhisi konmuştur. 5 gündür yoğun bakım servisimizde tedavisine devam edilen Sayın Durmuş, 26 Ekim (bugün) saat 23.05'te çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetmiştir."

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