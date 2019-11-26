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Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
26 Kasım 2019 Salı 09:21
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.