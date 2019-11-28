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Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
28 Kasım 2019 Perşembe 10:08
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.