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Eski Telsiz Direği Belediye Tarafından Kaldırıldı

Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan, yıllar önce telsiz direği vazifesi gören direk, Kızılcahamam Belediyesi tarafından atıl bir durumda olmasından dolayı kaldırıldı.
Eski Telsiz Direği Belediye Tarafından Kaldırıldı

Kızılcahamam Belediyesi Kızılcahamam'ın daha güzel bir görünüme kavuşması için aralıksız çalışmalar devam ediyor. İlçede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katkıları ile gerçekleştirilen Cephe İyileştirme ve Sokak Rehabilitasyonu projesinin ilk etabının büyük bir ölçüde tamamlanması ile gözle görülür derecede gerçekleşen değişim vatandaşların ve misafirlerin dikkatini çekiyor. Bunun yanında diğer bir çok çalışmasına aralıksız devam eden Kızılcahamam Belediyesi , ilçenin göbeğinde yıllardır atıl vaziyette duran, şu anda hiç bir vazifesi olmayan direği, hem Kızılcahamam'ın güzelliği, hem de gelecek zamanda vatandaşların güvenliğini tehlikeye sokacak bir durumla karşılaşmamak adına kaldırdı. Vinç vasıtası ile bir gün boyunca süren çalışma dikkatli bir şekilde, hiç bir tehlikeye mahal verecek durum oluşmadan gerçekleştirildi.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada; "Koronavirüs salgını ile ilgili gerekli tedbirler ve hizmetlerle ilgili çalışmalarımızı aksatmadan sürdürürken belediyemizin çalışmalarına da devam ediyoruz. Hem projelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor, hem de rutin hizmetlerimizi aksatmadan yürütüyoruz. İlçemizin çehresini değiştirmek, daha güzel bir Kızılcahamam'da yaşamak ve misafirlerimizi ağırlamak adına yaptığımız çalışmalar sürecek. Hemen belediyemizin karşısında Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan, 1978 yılında dikilmiş ve son yıllarda atıl vaziyette duran direk hem ilçemizin güzelliği, hem de gelecekte güvenlik açısından sıkıntı oluşturmaması adına dikkatli bir çalışma ile yerinden kaldırıldı." dedi.

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