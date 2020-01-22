  • BIST 123.016
  • Altın 296,397
  • Dolar 5,9221
  • Euro 6,5675
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı: Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31.12.2022'ye kadar uzatıldı.
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı

Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstenen ceza belli oldu: Sahte Hızır Aleyhisselam...22 Ocak 2020 Çarşamba 13:13
  • Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te22 Ocak 2020 Çarşamba 12:49
  • MSB'den açıklama: 4 terörist yakalandı22 Ocak 2020 Çarşamba 12:45
  • Yunanistan'a ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi22 Ocak 2020 Çarşamba 12:44
  • Süleymani'den sonra kritik isim evinde öldürüldü22 Ocak 2020 Çarşamba 12:00
  • Yangın, toz fırtınası, dolu, selin vurduğu Avustralya'da 'zehirli örümcek' uyarısı22 Ocak 2020 Çarşamba 10:49
  • Bakan tarih verdi: Noterlerde yeni dönem22 Ocak 2020 Çarşamba 10:38
  • Başkentte su kesintisi22 Ocak 2020 Çarşamba 10:32
  • Sağlık Bakanı'ndan grip salgını iddialarıyla ilgili açıklama22 Ocak 2020 Çarşamba 10:29
  • Senato Demokratların 'Beyaz Saray'dan belge' talebini reddetti22 Ocak 2020 Çarşamba 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti