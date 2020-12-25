  • BIST 1.428
  • Altın 456,473
  • Dolar 7,5526
  • Euro 9,2047
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun ismi 2021 sezonuna verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2021 sezonunda tüm branşların "Demir Berberoğlu Sezonu" adı altında düzenleneceğini duyurdu.
Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun ismi 2021 sezonuna verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu aldığı kararla, 22 Aralık'ta vefat eden TOSFED'in eski başkanlarından Demir Berberoğlu'nun isminin 2021 sezonuna verilmesini kararlaştırdı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlayanların isimlerini yaşatmaya devam edeceklerini aktararak, "Başkan ve sporcu olarak otomobil sporlarının gelişimine emek vererek, katkı sağlamış geçmiş dönem başkanlarımızdan Demir Berberoğlu'nun adını 2021 sezonuna vermeye karar verdik. Ayrıca Şevki Gökerman Ralli Kupası ve şampiyona sponsorlarımızın isim hakları önceden duyurulduğu gibi devam edecek." ifadelerini kullandı.

Eski TOSFED Başkanı olan, 20. dönem Eskişehir Milletvekilliği de yapan Demir Berberoğlu, 22 Aralık'ta 67 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda25 Aralık 2020 Cuma 11:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Yazıcı'yı kabul etti25 Aralık 2020 Cuma 10:22
  • Milli güreşçi Metehan Başar 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti25 Aralık 2020 Cuma 09:53
  • Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak25 Aralık 2020 Cuma 09:46
  • Futbolda haftanın programı25 Aralık 2020 Cuma 09:23
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı25 Aralık 2020 Cuma 09:14
  • PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi25 Aralık 2020 Cuma 09:00
  • Mecnun Otyakmaz: Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz24 Aralık 2020 Perşembe 18:38
  • Futbolcu Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurmak iddiasıyla 6 aydır gözaltında olduğu ortaya çıktı24 Aralık 2020 Perşembe 14:57
  • Erzurumspor'un yeni hocası belli oldu24 Aralık 2020 Perşembe 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti