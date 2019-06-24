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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Reşat Taşdelen'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Taşdelen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Taşdelen ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Taşdelen, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Taşdelen ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Reşat Taşdelen'e, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, alınan ceza miktarını ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak Taşdelen'in tahliyesine hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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