Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyen alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyen alım ilanı 13 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) 21 öğretim elemanı alacak.
Başvurular başladı ve 27 Eylül’e kadar sürecek.
Alınacak öğretim elemanları, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında sınav yapılarak belirlenecek.
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