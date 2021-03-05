  • BIST 1.539
  • Altın 410,739
  • Dolar 7,5120
  • Euro 8,9818
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Eskişehir ve Şırnak'ta eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir ve Şırnak'ta eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasının deşifre edilerek eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi, irtibat, iltisak ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla örgütün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve propagandasını yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla kent merkezinin yanı sıra Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda eski HDP İl Başkanı E.T, eski yönetim kurulu üyeleri M.S.A. ve R.R. Eskişehir'de, D.A. da Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı.

Zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sızma girişimindeki teröristlere soğuk duş05 Mart 2021 Cuma 10:10
  • Şehit 11 asker için Elazığ’da cenaze töreni düzenlendi05 Mart 2021 Cuma 10:06
  • Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor05 Mart 2021 Cuma 10:05
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi05 Mart 2021 Cuma 10:05
  • Ankara'da dev FETÖ operasyonu! 40 kişi hakkında gözaltı kararı05 Mart 2021 Cuma 09:36
  • Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı05 Mart 2021 Cuma 09:34
  • Singapur, Myanmar'daki protestoculara silahlı müdahaleyi 'ulusal ayıp' olarak niteledi05 Mart 2021 Cuma 09:32
  • Bakan Akar açıkladı: helikopter kazası neden oldu05 Mart 2021 Cuma 09:30
  • Helikopter kazasının ardından bölgeye giden vatandaş konuştu05 Mart 2021 Cuma 09:30
  • Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi05 Mart 2021 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti