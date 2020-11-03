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Eskişehir’de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi

ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde aralarında Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tespit edilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezik ele geçirildi.
Eskişehir’de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan şüpheli İ.Y.’nin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle eve baskın yapan jandarma ekipleri Grek, Helenistik, Roma, Bizans ile Osmanlı dönemlerine ait toplam 2 bin 363 adet gümüş, bronz ve altın tarihi sikke ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca M.Ö. 2’nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç ve bilezik bulundu.

Tarihi materyallerin yanı sıra 1 tüp kobra yılan zehri, 1 tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 adet altın ayar taşı, 4 adet hassas terazi, para sayma makinesi, define aramada kullanılan detektör, el telsizi, sabit telsiz, 5 adet cep telefonu, tabanca, 27 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi İ.Y.’nin yanı sıra Ş.O., M.P., B.C. ve K.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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