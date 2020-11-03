Eskişehir’de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi

ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde aralarında Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tespit edilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezik ele geçirildi.