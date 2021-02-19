  • BIST 1.560
  • Altın 397,307
  • Dolar 6,9681
  • Euro 8,4598
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Eskişehir'de, 16 Şubat'ta 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.
Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında, İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili olarak 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi19 Şubat 2021 Cuma 13:18
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 12:49
  • Hakkari tek yürek19 Şubat 2021 Cuma 12:47
  • Pegasus, Ukrayna'nın Odessa kentine 28 Mart'ta uçuş başlatacak19 Şubat 2021 Cuma 12:43
  • Bakan Karaismailoğlu: Haziran sonu hedefimiz Saray Kavşağı'nı hizmet almak19 Şubat 2021 Cuma 12:40
  • Erdoğan: Yaşadıklarımız Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının önemini göstermiştir19 Şubat 2021 Cuma 12:37
  • TSK personeline ilişkin kanun teklifi yasalaştı19 Şubat 2021 Cuma 12:09
  • Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den kurtarılan köyün silolarındaki tahıl bölge halkına dağıtılıyor19 Şubat 2021 Cuma 11:54
  • PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 11:49
  • Çin, Hindistan ile 2020'de yaşadığı sınır çatışmasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı19 Şubat 2021 Cuma 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti