Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında, İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Olayla ilgili olarak 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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