Eskişehir’de 4 saldırının failleri yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 4 silahlı saldırıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonunda, eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı opreasyonda, 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından ‘suç islemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde adam öldürmeye tam teşebbüs, adam yaralamak, halkta korku ve panik yaratmak' suçlarından
adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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