  • BIST 1.188
  • Altın 484,289
  • Dolar 7,9044
  • Euro 9,2745
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Eskişehir'de sahte ve kaçak içki denetimlerinde gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı.
Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de katılımıyla kent genelinde kontroller yapıldı. 

Denetimlerde, 272 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 264 litre aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde K.U'nun kent merkezinde yaşayan İ.E'den temin ettiği kaçak üretilmiş alkollü içecekleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.U. ile İ.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 205 litre kaçak alkol, sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ile tüfek bulundu.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi15 Ekim 2020 Perşembe 10:29
  • Kağıthane'de sokak ortasında intihar etti 15 Ekim 2020 Perşembe 10:19
  • Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi15 Ekim 2020 Perşembe 10:16
  • Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı15 Ekim 2020 Perşembe 10:16
  • Tunceli'de 4 ev yandı15 Ekim 2020 Perşembe 09:33
  • Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu15 Ekim 2020 Perşembe 09:32
  • İkiz Göller kurudu, Yörükler de bölgeden ayrıldı15 Ekim 2020 Perşembe 09:31
  • 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı15 Ekim 2020 Perşembe 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Ekim 2020 Perşembe 09:26
  • Malatya'da işçi servis midibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı15 Ekim 2020 Perşembe 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti