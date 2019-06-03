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Eskişehir’de 55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

Yabancı uyruklu bir genç, ağabeyine ait yüklü miktarda dövizi yanlışlıkla çöpe attı.
Eskişehir’de 55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

Yenibağlar Mahallesinde, Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov’a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 Euro ve 10 Azeri manatını kaybettiğini fark etti.

NEYSE Kİ 55 BİN LİRA ÇÖPTE DURUYORDU

Durumu fark eden İbrahimov, Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisine giderek durumu yetkililere bildirdi. Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira tutan kayıp paranın tamamı bulunarak sahibi Vugar İbrahimov’a teslim edildi.

Kardeşler, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür ederek büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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